У футбольному клубі вирішили відмовитися від ідеї представлення форми на стадіоні чи в місті. І зробили це там, чи й славиться регіон – у кар'єрі. При цьому все відео знято одним кадром з дрона, який місцями набирав швидкість до 100 км/год.

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При цьому представили як форму чоловічої команди, так і жіночої. Представники клубу Денис Васін, Роман Льопка, Лідіані Де Олівейра, Марія Анпілогова, Ірина Топал та Вагнер Гонсалвез під час зйомок позують на величній техніці в кар'єрі.

Для форми використали традиційні для Кривбасу кольори – білий та червоний (у жіночому варіанті – рожевий). Голкіпери будуть виступати у блакитному (чоловіки) чи жовтому (жінки). Також кожен комплект прикрашатиме гасло "Ім’я нам Кривбас".

Відео презентації форми Кривбасу