"Победит сильнейший": Чухаджян сделал прогноз на бой Ломаченко – Камбосос

Карен Чухаджян поделился ожиданиями от боя за чемпионский титул IBF в легком весе между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом. По мнению украинца, его звездный соотечественник одержит победу.

12 мая 2024 года состоится поединок между украинцем Василием Ломаченко и австралийцем Джорджем Камбососом. Боксеры определят обладателя вакантного титула чемпиона мира в легком весе по версии IBF.

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Чухаджян о бое Ломаченко – Камбосос

Чемпион IBF Inter-Continental в полусреднем весе Карен Чухаджян поделился ожиданиями от боя. По его мнению, Ломаченко победит благодаря очевидной разнице в классе.

"Больше всего из всех топбоев украинцев в ближайшее время я жду бой Усик – Фьюри. Этот поединок будет самым большим в хевивейте за очень долгое время. Также хочу посмотреть бой Наваррете – Беринчик.

Я желаю Денису победы, ведь это тот большой шанс, на который он уже давно заслужил. В бою Ломаченко – Камбосос победит Ломаченко. Просто потому, что он лучший боксер", – сказал Чухаджян.

Ломаченко в предыдущем поединке проиграл американцу Девину Хейни в мае 2023 года, так и не сумев стать абсолютным чемпионом мира.

Джордж Камбосос боксировал с Хэйни дважды, оба раза проиграл. Именно Девин забрал у австралийца все чемпионские пояса.