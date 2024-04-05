12 травня 2024 року відбудеться поєдинок між українцем Василем Ломаченком та австралійцем Джорджем Камбососом. Боксери визначать володаря вакантного титулу чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF.

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Чухаджян про бій Ломаченко – Камбосос

Чемпіон IBF Inter-Continental в напівсередній вазі Карен Чухаджян поділився очікуваннями від бою. На його думку, Ломаченко переможе завдяки очевидній різниці в класі.

"Найбільше з усіх топбоїв українців найближчим часом я чекаю на бій Усик – Ф’юрі. Цей поєдинок буде найбільшим у хевівейті за дуже довгий час. Також хочу подивитись бій Наваррете – Берінчик.

Я бажаю Денису перемоги, адже це той великий шанс, на який він вже давно заслужив. В бою Ломаченко – Камбосос переможе Ломаченко. Просто тому, що він кращий боксер", – сказав Чухаджян.

Варто знати. Ломаченко в попередньому поєдинку програв американцеві Девіну Хейні в травні 2023 року, так і не зумівши стати абсолютним чемпіоном світу.

Джордж Камбосос боксував із Хейні двічі, обидва рази програв. Саме Девін забрав в австралійця усі чемпіонські пояси.