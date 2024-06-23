Подхватил гепатит А: украинский боксер тяжело заболел после боя с россиянином

В 2020 году Карен Чухаджян дрался с россиянином Сергеем Воробьевым. После поединка украинец заболел гепатитом А.

Обязательный претендент на титул чемпиона IBF полусреднем весе Карен Чухаджян рассказал, как заразился гепатитом во время боя с россиянином Сергеем Воробьевым. Поединок состоялся 1 февраля 2020 года в Калининграде.

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Чухаджян рассказал, как заразился гепатитом А от россиянина

"После одного из боев я подхватил гепатит А от своего соперника. Это самый простой, который можно вылечить. Месяц лежал в больнице, потом долго восстанавливался – где-то полгода. Как-то нормально. Друзья поддерживали, с тренером были на связи. В целом нормально.

Где-то было тяжело морально, было тяжело возвращаться в тренировочный процесс после того, когда ты ничего совсем не делал. То есть тяжело было и физически. Но все слава Богу", – сказал Чухаджян.

Бой Воробьева и Чухаджяна продлился все десять раундов и завершился победой украинского боксера раздельным решением судей.

Карен с первых же минут завладел преимуществом и смог уверенно довести бой до победы. Итоговый счет судейских записок составил 95:96, 99:91, 96:94.