Обов'язковий претендент на титул чемпіона IBF напівсередній вазі Карен Чухаджян розповів, як заразився гепатитом під час бою з росіянином Сергієм Воробйовим. Поєдинок відбувся 1 лютого 2020 року в Калінінграді.

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Чухаджян розповів, як заразився гепатитом А від росіянина

"Після одного з боїв я підхопив гепатит А від свого суперника. Це найпростіший, який можна вилікувати. Місяць лежав у лікарні, потім довго відновлювався – десь пів року. Якось нормально. Друзі підтримували, з тренером були на зв’язку. В цілому нормально.

Десь було важко морально, було важко повертатися в тренувальний процес після того, коли ти нічого зовсім не робив. Тобто важко було і фізично. Але все слава Богу", – сказав Чухаджян.

Важливо. Бій Воробйова і Чухаджяна тривав усі десять раундів і завершився перемогою українського боксера роздільним рішенням суддів.

Карен з перших же хвилин заволодів перевагою і зміг впевнено довести бій до перемоги. Підсумковий рахунок суддівських записок склав 95:96, 99:91, 96:94.