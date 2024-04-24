"Неудобный противник": Чухаджян – о следующем бое

Украинец Карен Чухаджян поделился ожиданиями от боя против британца Гарри Скарффа. Поединок состоится 17 мая.

В мае украинец Карен Чухаджян проведет бой-элиминатор на пояс временного чемпиона IBF в полусреднем весе против британца Гарри Скарффа. 28-летний боксер поделился ожиданиями от поединка.

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Чухаджян о следующем бое

"Противник высокий, длиннорукий, вязкий, довольно неудобный, оправдывает свою боксерскую кличку, бой однозначно будет непростым.

Подготовка проходит в Киеве под руководством моего тренера Вячеслава Сенченко. У нас есть 3 спарринг партнеры, подготовка проходит хорошо, мы работаем на результат", – сказал Чухаджян.

Победитель боя Чухаджян – Скарфф станет обязательным претендентом на пояс временного чемпиона мира в полусреднем весе, которым владеет Джарон Эннис.

Кстати, именно в поединке с Эннисом украинский боксер потерпел первое за восемь лет поражение в карьере, уступив единогласным решением судей.

Гарри Скарфф за профессиональную карьеру провел 15 боев, из которых выиграл 13 и потерпел два поражения. В 2022 году он перешел в полусредний вес из первого среднего веса.

Чухаджян в 25 профессиональных поединках одержал 23 победы, из них 13 нокаутом. В пассиве 27-летнего украинца два поражения.