У травні українець Карен Чухаджян проведе бій-елімінатор на пояс тимчасового чемпіона IBF у напівсередній вазі проти британця Гаррі Скарффа. 28-річний боксер поділився очікуваннями від поєдинку.

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Чухаджян про наступний бій

"Противник високий, довгорукий, в'язкий, доволі незручний, виправдовує свою боксерську кличку, бій однозначно буде непростим.

Підготовка проходить у Києві під керівництвом мого тренера В'ячеслава Сенченка. У нас є 3 спаринг партнери, підготовка проходить добре, ми працюємо на результат", – сказав Чухаджян.

Важливо. Переможець бою Чухаджян – Скарфф стане обов'язковим претендентом на пояс тимчасового чемпіона світу у напівсередній вазі, яким володіє Джарон Енніс.

До речі, саме у поєдинку з Еннісом український боксер зазнав першої за вісім років поразки у кар'єрі, поступившись одностайним рішенням суддів.

Гаррі Скарфф за професійну кар'єру провів 15 боїв, з яких виграв 13 і зазнав двох поразок. У 2022 році він перейшов у напівсередню вагу з першої середньої ваги.

Чухаджян у 25 професіональних поєдинках здобув 23 перемоги, з них 13 нокаутом. У пасиві 27-річного українця дві поразки.