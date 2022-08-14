Чтобы в нашей стране наступил мир, – Караваев рассказал о самой заветной мечте

Защитник киевского Динамо Александр Караваев поделился мнениями о подготовке к матчам решающей стадии квалификации Лиги чемпионов. Также он рассказал о настроениях, царящих в команде накануне важного противостояния.

Караваев: Мы должны преподаваться более чем на сто процентов

Футболист отметил, что команде трудно сконцентрироваться на поединках из-за постоянного мнения о войне. Он подчеркнул, что постоянно следит за последними новостями из Украины.

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"Конечно, мы это понимаем, и все видят, какая у нас сейчас ситуация. Очень тяжело выходить на матч, держа в голове все происходящие в Украине печальные новости. При этом есть много хороших известий, но в общем слово "война" – это уже очень страшно, и практически невозможно выходить на поле и выбрасывать из головы мысли о происходящих на родине событиях.

Но в то же время мы понимаем, что ребята защищают родную землю и позволяют нам играть и представлять свою страну на международной арене, и для нас это большая привилегия. Поэтому мы должны выкладываться более чем на сто процентов, ведь нашим защитникам на родине гораздо труднее", – сказал Караваев.

Защитник рассказал о своей самой заветной мечте. Конечно, как и большинство украинцев, он хочет, чтобы в стране царил мир.

Конечно, это самая главная мечта, чтобы здесь, находясь за границей, однажды утром мы проснулись и увидели в новостях, что мы выиграли войну и в нашей стране наступил мир. Чтобы мы начали восстанавливать все, восстанавливать и радоваться тому, что у нас есть. И когда на видео наших военных на передовой видишь их боевое настроение, их улыбки, то у самого появляется вера, что все будет хорошо. Низкий им поклон,

– добавил игрок "бело-синих".

Динамо уже одолело Фенербахче и Штурм в квалификации к групповому этапу Лиги чемпионов. Последним соперником станет Бенфика, поединки запланированы на 17 и 23 августа.