Каратисты поддержали участников Олимпиады-2022 из Украины: мотивационное видео

Уже 4 февраля состоится церемония открытия Олимпиады-2022. Украинские каратисты поддержали наших олимпийцев, которые будут защищать честь страны на зимних соревнованиях.

Поддержка от украинских каратистов

Украинские каратисты записали мотивационное видео, в котором желают олимпийцам побед и удачи на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. К ролику присоединились олимпийские призеры в Токио.

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Речь идет об Анжелике Терлюге, которая получила "серебро" в Японии, и Станиславе Горуне, который стал третьим на Олимпийских играх-2020.

Также присоединились Екатерина Крива, Анита Серегина и Ризван Талибов.

Болеем за нашу национальную сборную Украины на зимней Олимпиаде. Желаем удачи, привезти много медалей, успеха, драйва, безумных эмоций, фарта и бороться до конца. Мы с вами. Вперед к победам,

– пожелали каратисты.

Символично то, что Крива и Горуна сделали свои части видео на фоне горнолыжного курорта со сноубордом и на лыжах. А Станислав и вовсе был еще и в перчатках для карате.

Видеообращение от каратистов

. Олимпийские игры-2022 продлятся с 4 по 20 февраля. 45 спортсменов представят Украину в Пекине. Они будут соревноваться в 12 видах спорта.