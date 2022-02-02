Підтримка від українських каратистів

Українські каратисти записали мотиваційне відео, у якому бажають олімпійцям перемог та удачі на зимовій Олімпіаді-2022 у Пекіні. До ролику долучились олімпійські призери у Токіо.

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Мова йде про Анжеліку Терлюгу, яка здобула "срібло" у Японії, та Станіслав Горуна, який став третім на Олімпійських іграх-2020.

Також доєднались Катерина Крива, Аніта Серьогіна та Різван Талібов.

Уболіваємо за нашу національну збірну України на зимовій Олімпіаді. Бажаємо удачі, привезти багато медалей, успіху, драйву, шалених емоцій, фарту та боротись до кінця. Ми з вами. Уперед до перемог,

– побажали каратисти.

Символічно те, що Крива та Горуна зробили своїй частинки відео на фоні гірськолижного курорту зі сноубордом та на лижах. А Станіслав й взагалі був ще й у рукавичках для карате.

Відеозвернення від каратистів

До слова. Олімпійські ігри-2022 триватимуть з 4 по 20 лютого. 45 спортсменів представлять Україну у Пекіні. Вони змагатимуться у 12 видах спорту.