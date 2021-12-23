Каратист Станислав Горуна подрался с депутатом от ВО "Свобода" во Львове: видео драки
23 декабря 2021 , 16:15Читати новину українською
Источник:24 канал
Каратист Станислав Горуна также является депутатом Львовского районного совета. В зале заседаний он подрался с еще одним депутатом.
Стычка Горуны возникла с депутатом Богданом Федуном от ВО "Свобода". Что стало причиной для стычки – пока неизвестно.
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В сети опубликовали лишь часть драки, где двое мужчин схватили друг друга за одежду в сессионном зале. После этого Федун пытался головой ударить в лицо Горуну, но каратист отклонился от удара. А уже тогда завалил "свободовца" на пол.
При этом еще в августе 2021 года Федун негативно высказывался о Горуне после того, как каратист вступился за легкоатлетку Ярославу Магучих.