Сутичка в Горуни виникла з депутатом Богданом Федуном від ВО "Свобода". Що стало причиною для сутички – поки невідомо.

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В мережі опублікували лише частину бійки, де двоє чоловіків схопили один одного за одяг в сесійній залі. Після цього Федун намагався головою вдарити в обличчя Горуну, але каратист відхилився від удару. А вже тоді завалив "свободівця" на підлогу.

При цьому ще в серпні 2021 року Федун негативно висловлювався про Горуну після того, як каратист заступився за легкоатлетку Ярославу Магучіх.

Горуна – бронзовий призер Олімпіади-2020 в Токіо. Він є депутатом Львівської районної ради від "Самопомочі".