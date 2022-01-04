С капитаном Роналду пошли на дно: Манчестер Юнайтед потерпел поражение от команды украинца

Манчестер Юнайтед впервые в истории в рамках Премьер-лиги на домашнем стадионе Олд Траффорд проиграл Вулверхэмптону (0:1) и усложнил себе жизнь в борьбе за зону Лиги чемпионов.

Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 0:1

Гол: Моутинью, 82

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Впервые с 2008 года "манкунианцев" с капитанской повязкой вывел Роналду. Кроме того, впервые с января 2020 года сыграл за клуб Джонс.

Однако португалец не сумел попасть в ворота соперника, а англичанин не помог уберечь свои владения. Гол Моутинью в конце принес победу "волкам".

МЮ упустил возможность обойти Тоттенхэм в турнирной таблице. У "шпор" – матч в запасе и преимущество в два очка. Вулверхэмптон сократил отставание от "красных дьяволов" до трех пунктов.

Примечательно, что все 90 минут в составе Вулверхэмптона провел украинский центральный защитник – Макс Килман. Он полгода назад получил украинское гражданство.

Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон видеообзор