Манчестер Юнайтед – Вулверхемптон 0:1

Гол: Моутінью, 82

До слова УЄФА готується суворо покарати Карпати за старий клуб

Вперше з 2008 року "манкуніанців" із капітанською пов'язкою вивів Роналду. Крім того, вперше з січня 2020 року зіграв за клуб Джонс.

Проте португалець не зумів влучити у ворота суперника, а англієць не допоміг вберегти свої володіння. Гол Моутінью наприкінці приніс перемогу "вовкам".

МЮ упустив можливість обійти Тоттенхем у турнірній таблиці. У "шпор" – матч у запасі та перевага у два очки. Вулверхемптон скоротив відставання від "червоних дияволів" до трьох пунктів.

Примітно, що всі 90 хвилин у складі Вулверхемптона провів український центральний захисник – Макс Кілман. Він пів року тому отримав українське громадянство.

Манчестер Юнайтед – Вулверхемптон відеоогляд