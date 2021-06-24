Капитана Венгрии выдал эмоциональную речь и едва не "похоронил" Германию на Евро: видео

Сборная Венгрии 23 июня едва не устроила сенсацию на Евро-2020. Венгры почти выбили Германию из турнира, но фортуна была на стороне бундестим. Перед матчем Адам Салаи выдал мотивационную речь, которая не оставила никого равнодушным.

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Адам Салаи в статусе капитана повел венгерскую сборную вперед в матче с Германией. Нападающий открыл счет на встрече с бундестим. А перед этим футболист выдал мощную речь в раздевалке команды.

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В сеть попало видео, на котором капитан венгров мотивирует партнеров по команде выходить на игру с немцами, как на последний бой в жизни. Такой спич не мог не зажечь огонек в глазах венгерских игроков, которые солидно противостояли одной из лучших сборных не только Европы, но и мира.

. Адам в игре против Франции получил тепловой удар. Футболист досрочно покинул футбольное поле на 26-й минуте. И встреча завершилась с неожиданным для всех счетом 1:1.

Мы хотели попасть сюда, и вот мы здесь. Сегодня наш решающий матч. Через 8 часов мы будем дома. Из-за коронавируса люди теряют работу. Из-за коронавируса людям платят меньше. А мы за 90 или 120 минут можем изменить этот год. Это не должно давить на вас. Это возможность и радость, что на 120 минут у каждого есть работа, которой мы можем изменить этот год! Целый год! 14 миллионов венгров будут смотреть этот матч по ТВ. И мы можем это сделать. Сегодня не будет никого, кто упадет на землю, кто проиграет единоборство! Я просто хочу увидеть, что мы гладиаторы! Что бы ни случилось – усталости нет! И те, кто останется на скамейке, тоже решают исход матча! Вперед, Венгрия!,

– сказал Салаи.