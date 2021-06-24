Германия – Венгрия 2:2

Голы: Хаверц, 66, Горецка, 84 – Салай, 11, Шафер, 68

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На Евро-2020 Германия одержала победу в матче с Португалией (4:2) и проиграла Франции (1:0). Зато Венгрия уступила португальцам (3:0), но отобрала очки у Франции (1:1).

Перед последним туром в группе F все команды сохраняли шансы сыграть в 1/8 финала. Германия даже боролась за первое место.

Неожиданный гол венгров

Уже на старте поединка Германия создала момент: Киммих пробивал с близкого расстояния, но Гулачи выручил партнеров.

Венгрия ответила на 11 минуте и вышла вперед. Гинтер не выдержал линию офсайда, чем воспользовался Салай. Нападающий Венгрии классным ударом в падении пробил в угол после навеса Шаллая.

Видео гола Салая

Свой первый момент Германия получила на 21 минуте: Хуммельс выиграл второй этаж после углового и направил мяч в перекладину. Через секунду Гинтер воспользовался ошибкой защитников и пробил почти с вратарской в ​​руки Гулачи.

Забитый гол позволил Венгрии закрыться в обороне и играть на контратаках. Германии, которая без того не имела моментов, еще и мешала непогода. Команды демонстрировали вязкий футбол с большим количеством остановок.

45 минут на спасение

Поражение Венгрии и ничья в матче Португалия – Франция означал сенсационный вылет Германии с Евро-2020. Поэтому у немецких футболистов было 45 минут на спасение во втором тайме.

На 52 минуте Германия наконец-то и "родила": Хаверц нанес сочный удар из-за пределов штрафной, но в руки Гулачи. Венгрия на грани идеала действовала в обороне, не оставляя свободного пространства для немцев.

И на 65 минуте Германия таки нашла свой шанс. После навеса в штрафную Гулачи неудачно сыграл на выходе, проиграв мяч Хуммельсу. После этого Хаверц занес мяч в пустые ворота.

Видео гола Хаверца

Не успели немцы отпраздновать гол, как Венгрия вернула себе лидерство. Салай отдал передачу на ход Шаферу, который опередил Нойера и отправил мяч в ворота!

Видео гола Шафера

Лев решил пойти ва-банк: Мюллер и Вернер сменили Гнабри и Хаверца, однако и они не принесли чего-то атаке Германии. На 81 минуте немцы создали единичный момент. Кроос протащил мяч в штрафную, обыгрался с Госенсом, но не попал в створ ворот.

Леон киллер

На 84 минуте Германия таки дожала венгров. После серии рикошетов в штрафной Леон Горецка нанес мощный удар. Гулачи не имел шансов отбить мяч!

Благодаря ничьей в матче с Венгрией и мировом между Португалией и Францией сборная Германии заняла второе место в группе и вышла в 1/8 финала. Уже 29 июня немцы сыграют против Англии на "Уэмбли".