Промова, яку варто послухати збірній України

Адам Салаї у статусі капітана повів угорську збірну вперед у матчі з Німеччиною. Нападник відкрив рахунок у зустрічі з бундестім. А перед цим футболіст видав потужну промову у роздягальні команди.

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У мережі потрапило відео, на якому капітан угорців мотивує партнерів по команді виходити на гру з німцями, як на останній бій у житті. Такий спіч не міг не запалити вогник в очах угорських гравців, які солідно протистояли одній із найкращих збірних не лише Європи, а й світу.

До слова. Адам у грі проти Франції отримав тепловий удар. Футболіст достроково покинув футбольне поле на 26-й хвилині. Та зустріч завершилась із несподіваним для усіх рахунком 1:1.

Ми хотіли потрапити сюди, і ось ми тут. Сьогодні наш вирішальний матч. Через 8 годин ми будемо вдома. Через коронавірус люди втрачають роботу. Через коронавірус людям платять менше. А ми за 90 або 120 хвилин можемо змінити цей рік. Це не повинно тиснути на вас. Це можливість і радість, що на 120 хвилин у кожного є робота, якою ми можемо змінити цей рік! Цілий рік! 14 мільйонів угорців будуть дивитися цей матч по ТБ. І ми можемо це зробити. Сьогодні не буде нікого, хто впаде на землю, хто програє єдиноборство! Я просто хочу побачити, що ми гладіатори! Що б не трапилося — втоми немає! І ті, хто залишиться на лаві, теж вирішують результат матчу! Вперед, Угорщино!,

– сказав Салаї.