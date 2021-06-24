Промова, яку варто послухати збірній України
Адам Салаї у статусі капітана повів угорську збірну вперед у матчі з Німеччиною. Нападник відкрив рахунок у зустрічі з бундестім. А перед цим футболіст видав потужну промову у роздягальні команди.
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У мережі потрапило відео, на якому капітан угорців мотивує партнерів по команді виходити на гру з німцями, як на останній бій у житті. Такий спіч не міг не запалити вогник в очах угорських гравців, які солідно протистояли одній із найкращих збірних не лише Європи, а й світу.
Ми хотіли потрапити сюди, і ось ми тут. Сьогодні наш вирішальний матч. Через 8 годин ми будемо вдома. Через коронавірус люди втрачають роботу. Через коронавірус людям платять менше. А ми за 90 або 120 хвилин можемо змінити цей рік. Це не повинно тиснути на вас. Це можливість і радість, що на 120 хвилин у кожного є робота, якою ми можемо змінити цей рік! Цілий рік! 14 мільйонів угорців будуть дивитися цей матч по ТБ. І ми можемо це зробити. Сьогодні не буде нікого, хто впаде на землю, хто програє єдиноборство! Я просто хочу побачити, що ми гладіатори! Що б не трапилося — втоми немає! І ті, хто залишиться на лаві, теж вирішують результат матчу! Вперед, Угорщино!,
– сказав Салаї.
- Німеччина лише на останніх хвилинах матчу врятувала мирову з угорцями 2:2. Такий рахунок дозволив команді Йоахіма Льова вийти у плей-офф Євро-2020 із третьої позиції. В 1/8 фіналу німці зіграють проти Англії. Зустріч відбудеться 29 червня о 19:00.
- Угорці з 2 очками завершили чемпіонат Європи на 4 місці у групі F. Команда стала одним із відкриттів цього Євро.