Капитан Шахтера раскрыл детали разговора с тренером, который помог одолеть Антверпен

Донецкий Шахтер получил свою первую победу и первые три балла в групповом розыгрыше Лиги чемпионов-2023/2024. Капитан "горняков" Тарас Степаненко прокомментировал волевую победу команды над Антверпеном.

Дубль Даниила Сикана и гол со штрафного от Ярослава Ракицкого принесли победу Шахтеру 2:3. Однако этой победы могло и не быть, если бы капитан Антверпена реализовал пенальти на последних секундах встречи.

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Степаненко: Слава Богу, что удача нам повернулась лицом

Капитан Шахтера Тарас Степаненко прокомментировал этот эпизод с назначением пенальти после его игры рукой в штрафной "горняков".

"Конечно, я очень переживал в этот момент. Я не успел среагировать – уже рефлекторно подставлял голову, а от головы – в руки попал мяч. Я всегда перед игрой готовлюсь, что любой удар – руки за спину. Потому что сейчас ВАР, все видно. А в этом моменте просто не успел среагировать. Был такой удар сильный. Там 100% пенальти. Слава Богу, что удача обернулась лицом. Потому что так отработали второй тайм, заслужили победу", – рассказал Тарас.

"В команде иногда должен быть мужской разговор"

Опорник рассказал, что все пропущенные голы Шахтера в Лиге чемпионов были после грубых ошибок команды. Степаненко добавил, что в таких моментах ему и партнерам по команде следует забыть о красоте, а сыграть просто и надежно. По словам Тараса, команда пока не может найти свою игру. Капитан дончан надеется, что эта победа над Антверпеном станет толчком для украинской команды.

Рассказал Степаненко и о разговоре с главным тренером в перерыве поединка после провального первого тайма.

Во-первых – о мотивации, которая так не играет в Лиге чемпионов. И об ошибках. Футболисты между собой побеседовали. Пришлось пару слов сказать. Считаю, в команде иногда должен быть мужской разговор. Чтобы ты не ходил и обижался на кого-нибудь, а сказал. Думаю, все сообразили. Во втором тайме играли как команда, это понравилось,

– ответил Степаненко.

И действительно, слова Патрика ван Леувена в перерыве перевернули ход поединка с ног на голову. "Горняки" начали больше огрызаться на футбольном поле, поэтому у Антверпена почти ничего не получалось в атакующих действиях.

Впереди у Шахтера две подряд встречи с лидером группы "Н" Барселоной в Лиге чемпионов – 25 октября и 7 ноября соответственно.