Первый тайм "горняки" не могут занести себе в актив. Антверпен полностью обыграл подопечных Патрика ван Леувена, который не стал реагировать на преимущество соперника 2:0 какими-то кадровыми переменами, пишет 24 Канал.

Подробнее об игре Украинский нокаут для Антверпена: Шахтер создал нереальный камбэк в Лиге чемпионов

Вот так нужно бить пенальти в украинские ворота.

Однако сумел достучаться до своей команды, создавшей невероятный камбэк. Дубль Сикана и гол Ракицкого со штрафного принесли первую победу донецкому клубу в групповом розыгрыше Лиги чемпионов.

Могло и не быть этой победы украинского клуба. Ведь на последней минуте мяч попал в руку игроку "горняков". Судья без колебаний указал на 11 метров, футболисты Шахтера тоже не спорили с главным арбитром поединка по этому эпизоду.

Пенальти принялся исполнять капитан Антверпена Алдервейрелд. Потрошитель угадал направление удара, но не стал спасателем Шахтера. Однако и не нужно было спасать команду, ведь Тебе пробил мимо украинских ворот. Очень неудачный удар удался одному из лидеров бельгийского коллектива.

Видео нереализованного пенальти Антверпена

После чего раздался финальный свисток. Шахтер сделал камбек с 2:0 до 2:3 и получил свои первые баллы в Лиге чемпионов.

А могло все быть гораздо хуже для Патрика ван Леувена, на которого в последнее время осуществляется безумное давление из-за игры и результатов команды. В СМИ уже даже фигурируют имена кандидатов, которые могут сменить нидерландца в должности главного тренера Шахтера.