Капитан сборной Украины прокомментировал соперника в историческом четвертьфинале ЧМ по волейболу

Сборная Украины по волейболу продолжает переписывать историю. Наши ребята вошли в четвертьфинал чемпионата мира.

Плотницкий: Очень много топовых игроков

На стадии 1/4 финала украинские волейболисты сыграют против Словении, которая является хозяйкой чемпионата мира. Капитан сборной Украины Олег Плотницкий в эксклюзивном интервью сайту 24 канала поделился ожиданиями от предстоящей игры.

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Наш волейболист отметил уровень следующего соперника.

"Очень много топовых игроков, которые играют в одних из лучших чемпионатов мира - Польша, Италия, Франция. У всех много опыта, они все довольно давно играют как сборная. Последние чемпионаты Европы они играли в финале", – сказал капитан "сине- желтых".

Плотницкий добавил, что игра будет проходить на поле соперника, но сравнил эту игру с предыдущей против Нидерландов.

К тому же словенцы играют дома, у них будет безумная поддержка, 11 тысяч болельщиков. Я надеюсь, что где-то хотя бы 500 будет за нас. Команда очень искусная, техническая, есть игроки, физически сильные. Не будет гораздо сложнее, чем с Нидерландами, но все возможно,

– ответил Плотницкий.

Капитан уверен, что родные трибуны соперника не будут оказывать какого-либо давления на наших волейболистов, уже поигравших при такой поддержке в других матчах. Плотницкий отметил козырь сборной: "Мы играем как одна команда, и это дает нам очень хороший результат".

"Мы видели, как местные фанаты болеют за свою страну, за своих игроков. Я не думаю, что будут какие-то негативные эмоции от этого. Если поклонник болеет с уважением, то это также добавляет тебе энергии, возможно иногда просыпается злоба, и это играет на польза. Не думаю, что это будет для нас каким-то минусом. Конечно, это будет большим давлением, чем когда мы играли против Нидерландов или групповые матчи. Мы уже не раз играли при подобных обстоятельствах, когда болеют не за нас", – подытожил волейболист.

Исторический четвертьфинал для Украины против Словении состоится 7 сентября. Начало встречи в 22:00 по Киеву.