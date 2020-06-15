Капитан сборной Украины по футзалу Евгений Иваняк будет выступать в чемпионате России. Украинский вратарь стал игроком "Оргхима" из Нижнего Новгорода.

Как сообщает "Оргхим" в ВК, контракт между сторонами подписан до 2023 года.

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Последним клубом 37-летнего вратаря был киевский ХИТ.

Иваняк уже выступал в России

С 2016 по 2017 год украинец играл за российскую "Дину". В составе россиян Иваняк сыграл 44 матча и даже забил гол.

Украинский вратарь убежден, что переезд в Россию – это выход на новый уровень.

"Когда поднимаешься на определенный уровень, хочешь его держать и не отпускать. Это касается и своего состояния, и окружающей действительности. Спорт – своеобразный наркотик, и когда его теряешь, то стараешься всеми силами его вернуть и чувствовать как можно дольше те чувства и эмоции", – заявил Иваняк.

Он также утверждает, что российский чемпионат по уровню команд, атмосферы и залов на порядок выше, чем в большинстве других стран.

"Конечно, есть конкуренты, но они минимальные. Поэтому мне хотелось вернуться именно в те края, где очень высокий уровень футзала, и я кайфую от того, что делаю", – сказал Иваняк.