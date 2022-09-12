Капитан сборной Украины Плотницкий стал лидером по эйсам на чемпионате мира по волейболу

Сборная Украины по волейболу на чемпионате мира дошла в четвертьфинал. А капитан нашей команды Олег Плотницкий по итогам турнира стал лидером по исполненным эйсам.

Это был первый чемпионат мира для сборной Украины по волейболу за 24 года. Наша команда смогла выйти из группы. А в 1/8 финала одолела сборную Нидерландов. И только в четвертьфинале уступила сохозяевам турнира – сборной Словении. В итоге Украина оказалась седьмой на чемпионате мира.

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Пять матчей на турнире оказалось достаточно для украинских волейболистов, чтобы попасть в рейтинги лучших игроков. Олег Плотницкий оказался лучшим игроком по количеству эйсов на турнире. 18 его подач принесли очки для сборной Украины. В общей сложности он выполнил 48 попыток.

Кроме того, Плотницкий занял 8 место по набранным очкам на турнире – 91.

Также украинцы неплохо проявили себя в блоке. Максим Дрозд выполнил 13 блоков и разделил шестое-седьмое место в рейтинге лучших блокировщиков.

Илья Ковалев занял девятое место в списке лучших принимающих – 27 удачных попыток.