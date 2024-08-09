"Живет ради гола": капитан Ромы расхвалил Довбика, сравнив с легендой итальянского футбола

Артем Довбик в начале августа сменил клубную прописку. После сверхуспешного сезона в Жироне украинец перешел в Рому.

Он провел первую неделю тренировок с новой командой и уже успел дебютировать в контрольном матче. Первыми впечатлениями от качеств украинского форварда поделился капитан Ромы Лоренцо Пеллегрини.

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Довбик получил комплимент от капитана "волков"

Итальянский полузащитник расхвалил новоиспеченного нападающего "волков". По его словам, Артем Довбик технически сильнее Ромелу Лукаку, которого он и заменил в Роме, а также сравнил с легендарным форвардом Кристианом Вьери.

Технически Довбик сильнее Лукаку, он напоминает мне Вьери. Артем также может выполнять то, что делал Ромелу, но он живет именно ради гола. Он тот, кто хочет оказаться на последних 16 метрах или по крайней мере приблизиться к зоне, где он знает, что может забить,

– сказал Пеллегрини.

Отметим, что второй матч в составе Ромы Артем Довбик может провести уже 10 августа. В контрольном поединке в 19:00 "волки" будут встречаться с Эвертоном Виталия Миколенка.

. Ранее одобрительную оценку игре украинца дал защитник Ромы Эван Ндика

Напомним, что в сезоне-2023/2024 украинский форвард провел 39 поединков за Жирону, в которых забил 24 мяча и отдал 10 ассистов. Он стал лучшим бомбардиром Ла Лиги.