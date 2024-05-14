Наставник третьего сорта: экс-тренер сборной России унизил бывшего коуча Шахтера
Источник:Calciomercato
Бывший коуч сборной Англии, который успел поработать в России, Фабио Капелло поделился впечатлениями от тренерской деятельности главного наставника английского Брайтона Роберто Де Дзерби. Капелло поставил под сомнение профессионализм экс-тренера донецкого Шахтера.
77-летний итальянский специалист не считает наставника Брайтона хорошим специалистом. Фабио Капелло называет Роберто Де Дзерби наставником "третьего сорта".
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Гвардиола спонсор Де Дзерби
Бывший наставник "трех львов" заметил, какое место занимает команда Де Дзерби в текущем сезоне-2023/2024 в турнирной таблице АПЛ. А это лишь 10-е место после 36-ти туров. Подопечные итальянского тренера набрала 48 баллов.
Капелло отметил, что главный тренер МанСити Пеп Гвардиола является спонсором итальянского коуча "чаек", вспомнив победу Де Дзерби с Шахтером в Суперкубке Украины-2021.
Он подготовленный тренер, который отстаивает свои идеи, где бы он ни работал, и имеет очень респектабельного спонсора, такого как Гвардиола. Однако до сих пор никто не проявил инициативу, несмотря на то, что его имя связано со скамейками ряда топ-клубов, а в Брайтоне он имеет пункт в 15 миллионов: честно говоря, кажется, что это очень много за тренера,
– сказал Капелло.
Интересно, что сам Капелло имеет очень сомнительную репутацию после того, как летом 2012-го года уехал работать в Россию. Там итальянец возглавил национальную сборную, которую тренировал до июля 2015-го, проведя во главе российской команды 33 матча.
Отметим, что последний раз Капелло был у тренерского руля еще в марте 2018-го, когда покинул китайский Цзянсу Сунин (24 поединка).
Главное о тренерской карьере Роберто Де Дзерби
- Осенью 2013-го начал свою тренерскую деятельность в скромном футбольном клубе Дарфо Боарио. Также возглавлял Фоджу.
- Его первым серьезным клубом стал Палермо в сентябре 2016-го.
- Уже в октябре следующего года Де Дзерби стал главным коучем Беневенто (29 поединков).
- А уже летом 2018-го Роберто возглавил Сассуоло. Во главе этой итальянской команды на данный момент провел больше всего матчей в одном клубе – 120 игр.
- Чем привлек внимание Шахтера, в который переехал работать в конце мая 2021-го года. Под его руководством команда успела провести 87 поединков. Де Дзерби досрочно покинул "горняков" из-за начала полномасштабного вторжения России в Украину.
- Уже в сентябре 2022-го уехал работать в Брайтон, с которым имеет контракт до конца июня 2026-го (87 матчей).