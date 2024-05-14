77-річний італійський спеціаліст не вважає наставника Брайтона хорошим спеціалістом. Фабіо Капелло називає Роберто Де Дзербі наставником "третього сорту".

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Гвардіола спонсор Де Дзербі

Колишній наставник "трьох левів" зауважив, яке місце посідає команда Де Дзербі у поточному сезоні-2023/2024 у турнірній таблиці АПЛ. А це лише 10-те місце після 36-ти турів. Підопічні італійського тренера набрала 48 балів.

Капелло зазначив, що головний тренер МанСіті Пеп Гвардіола є спонсором італійського коуча "чайок", пригадавши перемогу Де Дзербі із Шахтарем у Суперкубку України-2021.

Він підготовлений тренер, який відстоює свої ідеї, де б він не працював, і має дуже респектабельного спонсора, такого як Гвардіола. Однак досі ніхто не виявив ініціативу, попри те, що його ім'я пов'язане із лавками низки топ-клубів, а у Брайтоні він має пункт у 15 мільйонів: чесно кажучи, здається, що це дуже багато за тренера,

– сказав Капелло.

Цікаво, що сам Капелло має дуже сумнівну репутацію після того, як влітку 2012-го року поїхав працювати у Росію. Там італієць очолив національну збірну, яку тренував до липня 2015-го, провівши на чолі російської команди 33 матчі.

Відзначимо, що востаннє Капелло був біля тренерського керма ще у березні 2018-го, коли покинув китайський Цзянсу Сунін (24 поєдинки).

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