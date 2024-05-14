77-летний итальянский специалист не считает наставника Брайтона хорошим специалистом. Фабио Капелло называет Роберто Де Дзерби наставником "третьего сорта".

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Гвардиола спонсор Де Дзерби

Бывший наставник "трех львов" заметил, какое место занимает команда Де Дзерби в текущем сезоне-2023/2024 в турнирной таблице АПЛ. А это лишь 10-е место после 36-ти туров. Подопечные итальянского тренера набрала 48 баллов.

Капелло отметил, что главный тренер МанСити Пеп Гвардиола является спонсором итальянского коуча "чаек", вспомнив победу Де Дзерби с Шахтером в Суперкубке Украины-2021.

Он подготовленный тренер, который отстаивает свои идеи, где бы он ни работал, и имеет очень респектабельного спонсора, такого как Гвардиола. Однако до сих пор никто не проявил инициативу, несмотря на то, что его имя связано со скамейками ряда топ-клубов, а в Брайтоне он имеет пункт в 15 миллионов: честно говоря, кажется, что это очень много за тренера,

– сказал Капелло.

Интересно, что сам Капелло имеет очень сомнительную репутацию после того, как летом 2012-го года уехал работать в Россию. Там итальянец возглавил национальную сборную, которую тренировал до июля 2015-го, проведя во главе российской команды 33 матча.

Отметим, что последний раз Капелло был у тренерского руля еще в марте 2018-го, когда покинул китайский Цзянсу Сунин (24 поединка).

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