Канадский футболист забил курьезный гол в отборе на Чемпионат мира: видео

В матче между сборными Сальвадора и Канады гости одержали очередную победу в отборе на Чемпионат мира. А первый гол забил Атиба Хатчинсон.

Канада в этом матче одержала победу со счетом 2:0 и почти гарантировала себе выход на Чемпионат мира, сообщает 24 канал. За 11 матчей канадцы семь раз выиграли и еще четыре раза сыграли вничью. Поэтому занимают первое место в группе.

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Счет в матче был открыт на 66-й минуте, когда гол забил Атиба Хатчинсон. Хотя само взятие ворот оказалось довольно курьезным.

После прострела Ларина Хатчинсон пробил головой в падении. Но мяч попал в штангу. Отбившись от нее, он ударился о ногу сальвадорского защитника Салаветы, а после этого – о спину Хатчинсона, который в то время уже лежал на газоне. Такое немалое количество рикошетов дезориентировало голкипера, который не сразу заметил, что мяч летит в ворота. Когда же он в прыжке пытался добраться до мяча, то не сумел как следует по нему попасть. Поэтому тот запрыгнул за линию ворот.

Видео гола Хатчинсона

Стоит отметить, что этот гол стал вторым для Хатчинсона за сборную Канады в этом отборе на Чемпионат мира. Первый гол он тоже забил в ворота Сальвадора.