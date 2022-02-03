Канада в цьому матчі перемогла з рахунком 2:0 і майже гарантувала собі вихід на чемпіонат світу, повідомляє 24 канал. За 11 матчів канадці сім разів виграли та ще чотири рази зіграли внічию. Відтак посідають перше місце в групі.

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Рахунок у матчі було відкрито на 66-й хвилині, коли гол забив Атіба Хатчінсон. Хоча саме взяття воріт виявилося доволі курйозне.

Після прострілу Ларіна, Хатчінсон пробив головою у падінні. Але м'яч влучив у штангу. Відбившись від неї, він вдарився об ногу сальвадорського захисника Салавети, а після цього – об спину Хатчінсона, який в той час вже лежав на газоні. Така чимала кількість рикошетів дезорієнтувала голкіпера, який не одразу помітив, що м'яч летить у ворота. Коли ж він у стрибку намагався дістатися до м'яча, то не зумів як слід по ньому попасти. Відтак той застрибав за лінію воріт.

Відео голу Хатчінсона

Варто відзначити, що цей гол став другим для Хатчінсона за збірну Канади у цьому відборі на чемпіонат світу. Перший гол він теж забив у ворота Сальвадора.