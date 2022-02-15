Драматическое падение Японии

Канадские конькобежки стали победительницами с новым олимпийским рекордом. В финале они победили сборную Японии, сообщает 24 канал.

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В персьюте уже был обновлен олимпийский рекорд. Это удалось сборной Японии, которая была самой быстрой в четвертьфинале. Команда закончила свое выступление с результатом 2:53.61 минуты.

В полуфиналах японки опередили сборную ОКР. А представительницы Канады обошли нидерландок.

Ключевым моментом финала в женском персьюте стало падение японской конькобежки Наны Такаги. Перед финишем канадки опережали японок на 0.3 секунды, но те продолжили бороться за золотую медаль.

Однако на финише Япония упустила свою победу. Такаги упала в конце гонки и потеряла 10 секунд на финише. Это позволило канадкам победить в гонке и обновить олимпийский рекорд – 2:53.44 минуты.

Видео женского персьюта