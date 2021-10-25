О причинах ДТП пока не сообщается. Отмечается, что автобус перевозил команду Miramichi Timberwolves.

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Инцидент произошел на шоссе недалеко от города Эйстл, когда автобус столкнулся с легковым автомобилем. Водитель легковушки погиб на месте. Часть пассажиров автобуса получила незначительные травмы.

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