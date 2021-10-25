Про причини ДТП поки не повідомляється. Зазначається, що автобус перевозив команду Miramichi Timberwolves.

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Інцидент стався на шосе недалеко від міста Ейстл, коли автобус зіткнувся з легковим автомобілем. Водій легковика загинув на місці. Частина пасажирів автобуса отримала незначні травми.

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