Хоккейные эксперты успели окрестить квартет A группой смерти, ведь в ней сыграют Германия, Канада и США, сообщает 24 канал. Немцы были в предыдущем финале, а Канада получала "золото" в 2010 и 2014 годах.

Достойно внимания Из-за COVID-19 игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду-2022 в Пекине: кто от этого выиграет

Жеребьевка Олимпиады по хоккею

Группа A (Германия, Канада, США, Китай)

Группа B (Чехия, Дания, Швейцария, Олимпийский комитет России)

Группа C (Финляндия, Латвия, Словакия, Швеция)

Важно. Групповой раунд на Олимпиаде стартует 9 февраля и продлится до 13 февраля. Победители каждой группы выйдут сразу в четвертьфинал. Еще одна путевка достанется лучшей "второй" команде. Остальные сыграют в квалификации. Победителя определят 20 февраля.

Календарь хоккейных матчей на Олимпиаде в Пекине

9 февраля

ОКР – Швейцария

Чехия – Дания

10 февраля

Швеция – Латвия

Финляндия – Словакия

Канада – Германия

США – Китай

11 февраля

Дания – ОКР

Чехия – Швейцария

Швеция – Словакия

Латвия – Финляндия

12 февраля

Канада – США

Германия – Китай

ОКР – Чехия

Швейцария – Дания

13 февраля

Словакия – Латвия

Финляндия – Швеция

Китай – Канада

США – Германия