Хоккейные эксперты успели окрестить квартет A группой смерти, ведь в ней сыграют Германия, Канада и США, сообщает 24 канал. Немцы были в предыдущем финале, а Канада получала "золото" в 2010 и 2014 годах.

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Жеребьевка Олимпиады по хоккею

Группа A (Германия, Канада, США, Китай)
Группа B (Чехия, Дания, Швейцария, Олимпийский комитет России)
Группа C (Финляндия, Латвия, Словакия, Швеция)

Календарь хоккейных матчей на Олимпиаде в Пекине

  • 9 февраля

ОКР – Швейцария
Чехия – Дания

  • 10 февраля

Швеция – Латвия
Финляндия – Словакия
Канада – Германия
США – Китай

  • 11 февраля

Дания – ОКР
Чехия – Швейцария
Швеция – Словакия
Латвия – Финляндия

  • 12 февраля

Канада – США
Германия – Китай
ОКР – Чехия
Швейцария – Дания

  • 13 февраля

Словакия – Латвия
Финляндия – Швеция
Китай – Канада
США – Германия