Хоккейные эксперты успели окрестить квартет A группой смерти, ведь в ней сыграют Германия, Канада и США, сообщает 24 канал. Немцы были в предыдущем финале, а Канада получала "золото" в 2010 и 2014 годах.
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Жеребьевка Олимпиады по хоккею
Группа A (Германия, Канада, США, Китай)
Группа B (Чехия, Дания, Швейцария, Олимпийский комитет России)
Группа C (Финляндия, Латвия, Словакия, Швеция)
Календарь хоккейных матчей на Олимпиаде в Пекине
- 9 февраля
ОКР – Швейцария
Чехия – Дания
- 10 февраля
Швеция – Латвия
Финляндия – Словакия
Канада – Германия
США – Китай
- 11 февраля
Дания – ОКР
Чехия – Швейцария
Швеция – Словакия
Латвия – Финляндия
- 12 февраля
Канада – США
Германия – Китай
ОКР – Чехия
Швейцария – Дания
- 13 февраля
Словакия – Латвия
Финляндия – Швеция
Китай – Канада
США – Германия