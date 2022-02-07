Хокейні експерти встигли охрестити квартет A групою смерті, адже в ній зіграють Німеччина, Канада й США, повідомляє 24 канал. Німці були у попередньому фіналі, а Канада здобувала "золото" у 2010 та 2014 роках.
Варте уваги Через COVID-19 гравці НХЛ не поїдуть на Олімпіаду-2022 у Пекіні: хто від цього виграє
Жеребкування Олімпіади з хокею
Група A (Німеччина, Канада, США, Китай)
Група B (Чехія, Данія, Швейцарія, Олімпійський комітет Росії)
Група C (Фінляндія, Латвія, Словаччина, Швеція)
Календар хокейних матчів на Олімпіаді в Пекіні
- 9 лютого
ОКР – Швейцарія
Чехія – Данія
- 10 лютого
Швеція – Латвія
Фінляндія – Словаччина
Канада – Німеччина
США – Китай
- 11 лютого
Данія – ОКР
Чехія – Швейцарія
Швеція – Словаччина
Латвія – Фінляндія
- 12 лютого
Канада – США
Німеччина – Китай
ОКР – Чехія
Швейцарія – Данія
- 13 лютого
Словаччина – Латвія
Фінляндія – Швеція
Китай – Канада
США – Німеччина