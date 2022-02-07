Хокейні експерти встигли охрестити квартет A групою смерті, адже в ній зіграють Німеччина, Канада й США, повідомляє 24 канал. Німці були у попередньому фіналі, а Канада здобувала "золото" у 2010 та 2014 роках.

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Жеребкування Олімпіади з хокею

Група A (Німеччина, Канада, США, Китай)

Група B (Чехія, Данія, Швейцарія, Олімпійський комітет Росії)

Група C (Фінляндія, Латвія, Словаччина, Швеція)

Важливо. Груповий раунд на Олімпіаді стартує 9-го лютого й триватиме до 13-го лютого. Переможці кожної групи вийдуть відразу до чвертьфіналу. Ще одна путівка дістанеться найкращій "другій" команді. Решта зіграють у кваліфікації. Переможця визначать 20-го лютого.

Календар хокейних матчів на Олімпіаді в Пекіні

9 лютого

ОКР – Швейцарія

Чехія – Данія

10 лютого

Швеція – Латвія

Фінляндія – Словаччина

Канада – Німеччина

США – Китай

11 лютого

Данія – ОКР

Чехія – Швейцарія

Швеція – Словаччина

Латвія – Фінляндія

12 лютого

Канада – США

Німеччина – Китай

ОКР – Чехія

Швейцарія – Данія

13 лютого

Словаччина – Латвія

Фінляндія – Швеція

Китай – Канада

США – Німеччина