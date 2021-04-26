Спринты пройдут на двух европейских этапах и одном гран-при за пределами Европы (конкретные гонки не называются, но ранее планировалось, что это будут гран-при в Сильвертоуне, Монце и Сан-Паулу).

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Как будут проходить спринты

В пятницу после первой свободной тренировки будет проводиться традиционная квалификационная сессия, которая в данном случае определит расположение пилотов на стартовой решетке в спринте.

Результаты спринта, который будет проходить в субботу, определят расстановку на решетке в воскресной гонке. Гонщики, которые финишируют в тройке лучших в спринте, получат очки: три за первое место, два – за второе, одно за третье.

Стоит отметить, что на пятничную квалификацию у всех команд будет по пять комплектов "софта", на спринт – два комплекта шин на выбор (пит-стопы необязательны). После пятничного заезда команды смогут поменять настройки автомобилей, а крупные компоненты машины – нет. К тому же после спринта будет вводиться полноценный режим закрытого парка.