Поставила россиянку на место: украинка Байндль выбила Рахимову из Australian Open-2023

Открытый чемпионат Австралии покинула Камилла Рахимова. Ее обидчицей стала украинская теннисистка Екатерина Байндль.

Камилла Рахимова - Екатерина Байндль 1:2 (5:7, 7:6, 1:6)

Третья украинская теннисистка пробилась во второй круг Australian Open-2023. Победа Екатерины Байндль не была так уверена, как предыдущие победы Марты Костюк и Ангелины Калининой. Но это не меняет роли – три украинки в следующем раунде. 24 канал.

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Еще один факт, который доставляет удовольствие этой победе – Байндль торжествовала над россиянкой. Камилла Рахимова упаковывает чемоданы.

Первый сет начался не так, как этого хотела украинка. Рахимова повела в счете 3:1. Однако на этом все самое интересное только началось. Екатерина собралась и сделала камбэк 5:5. Одиннадцатый гейм первой партии стал ключевым. Байндль взяла с брейком подачу соперницы и впервые во встрече повела в счете 5:6.

В следующем гейме украинцы удалось защитить свою подачу и взять первую партию. 5:7.

Следующий сет уже был, к сожалению, за россиянкой. Хотя ни одна из теннисисток не уступала друг другу в каком-либо компоненте игры. Партия была переведена в тай-брейк, где сильнее была Рахимова 10:8, а по сету – 7:6.

Чрезвычайная игра от украинки

Победитель матча определялся в третьем сете. Непонятно, что произошло с представительницей России, но она отдала украинцы пять стартовых геймов подряд. Байндль была в гейме от победы в этом поединке.

Рахимова с брейком смогла взять один гейм и сократить отставание до 1:5. Но это все, что смогла в тот день теннисистка из России. Байндль взяла следующий гейм и закончила поединок победой 1:6.

Очень уверен третий сет от украинки, позволивший ей пробиться в следующий круг Открытого чемпионата Австралии. Байндль стала третьей украинской теннисисткой, прошедшей первый раунд соревнований. Ранее из турнира вылетели Даяна Ястремская и Леся Цуренко.

В следующем круге Екатерина Байндль сыграет против американки Кэти Макнелли (WTA №94)