Коко Вандевеге (США) – Ангелина Калинина (Украина) 0:2 (3:6, 1:6)

Лишь 1 час 15 минут хватило украинской теннисистке, чтобы пройти в 1/32 финала Открытого чемпионата Австралии. Вандевеге смогла взять у Калининой всего 4 гейма за весь матч. 24 канал.

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Первый гейм был одним из самых продолжительных в стартовом сете. Затяжной розыгрыш на подаче американки закончился в пользу Вандевеге 1:0. Ключевым моментом первой партии стал пятый гейм при счете 2:2. Калинина забрала подачу соперницы и впервые во втором сете повела в счете 2:3.

Однако защитить свою подачу Калинина в следующем гейме не смогла. Снова счет равнялся 3:3. Но этот гейм стал последним, взятым американкой.

Далее украинка взяла два гейма на подаче Коко и защитила свою подачу. В итоге – 3:6, первая партия по украинке.

Начало второго сета было менее напряженным для Ангелины. Первая ракетка Украины взяла три гейма подряд – 0:3. В этой партии американка смогла взять всего один гейм на своей подаче.

Калинина же не сбавляла обороты и добавила в свою копилку еще три гейма – 1:6.

Ангелина Калинина выбила из Australian Open-2023 Коко Вандевеге.

Важно! 18 января Калинина сыграет против чешки Петры Квитовой в рамках 1/32 финала Открытого чемпионата Австралии. Ориентировочное начало матча в 02:00 (по Киеву).