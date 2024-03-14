Российская фигуристка Камила Валиева из-за употребления допинга получила длительную дисквалификацию. Однако это не мешает несовершеннолетней спортсменке принимать участие в политической агитации.

Не секрет, что Россия использует спортсменов в своей пропаганде. "Нейтральные" атлеты – постоянные участники митингов и акций по поддержке войны и преступной политики Кремля, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Валиева агитирует за Путина

Фигуристка Камила Валиевой, после получения заслуженной дисквалификации, все чаще появляется в окружении Владимира Путина. Ее называют новой любовницей престарелого диктатора. Из рук международного преступника фигуристка получила так называемый "Орден Дружбы". Кроме того, кровавый маньяк выражает личную поддержку 17-летней спортсменке.

Неудивительно, что накануне посмешища, которое россияне называют "выборы президента РФ", она агитировала за Путина. Соответствующий пост появился на ее странице социальной сети "Вконтакте".

"В эти выходные в нашей стране очень важное событие – выборы президента России. К сожалению, я до достижения совершеннолетия голосовать не могу, но пойду за компанию с мамой. Как сказал президент в сегодняшнем обращении, "Только вы, граждане России, определяете судьбу Отечества". Именно поэтому я считаю, что очень важно найти время и сделать свой выбор. Мы с мамой пойдем на участок уже завтра! А еще, у всех, кто придет семьями, будет возможность выиграть крутые подарки!", – написала Валиева.

Отметим, что использование несовершеннолетних в политической агитации строго запрещено. Однако о каком законе можно говорить, когда речь идет о стране-агрессоре.

Дисквалификация Валиевой