Не секрет, що Росія використовує спортсменів у своїй пропаганді. "Нейтральні" атлети – постійні учасники мітингів та акцій з підтримки війни та злочинної політики Кремля, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Валієва агітує за Путіна
Фігуристка Каміла Валієвої, після отримання заслуженої дискваліфікації, все частіше з'являється в оточенні Владіміра Путіна. Її називають новою коханкою пристарілого диктатора. З рук міжнародного злочинця фігуристка отримала так званий "Орден Дружби". Крім того, кривавий маніяк висловлює особисту підтримку 17-річній спортсменці.
Тож не дивно, що напередодні посміховиська, яке росіяни називають "вибори президента РФ", вона агітувала за Путіна. Відповідний пост з'явився на її сторінці соціальної мережі "Вконтактє".
"Цими вихідними в нашій країні дуже важлива подія – вибори президента Росії. На жаль, я до досягнення повноліття голосувати не можу, але піду за компанію із мамою. Як сказав президент у сьогоднішньому зверненні, "Лише ви, громадяни Росії, визначаєте долю Вітчизни". Саме тому я вважаю, що дуже важливо знайти час та зробити свій вибір. Ми з мамою підемо на ділянку вже завтра! А ще, у всіх, хто прийде сім'ями, буде можливість виграти круті подарунки!", – написала Валієва.
Зазначимо, що використання неповнолітніх у політичній агітації суворо заборонено. Однак про який закон можна говорити, коли мова йде про країну-агресора.
Дискваліфікація Валієвої
- Нагадаємо, що Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) дискваліфікував російську фігуристку на чотири роки.
- Валієву позбавили усіх медалей, нагород та призових за участь у турнірах, включаючи "золото" чемпіонату Європи-2022.
- 29 січня 2024 року Міжнародний союз ковзанярів (ISU) позбавив збірну Росії з фігурного катання "золота" у командному турнірі через участь у ньому Валієвої.
- Фігуристка намагалася скасувати дискваліфікацію, вигадавши історію з дідусем, який приготував десерт із триметазидином.
- Однак, яким чином в її організм потрапив заборонений стероїд, Валієва не змогла пояснити.