Лік нагородам збірної України відкрила Каміла Конотоп. 21-річна харків'янка стала третьою у вправі "ривок", пише 24 канал.

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Перша нагорода України

Українка підійняла 102 кілограми у ваговій категорії 59 кілограмів. Конотоп принесла Україні першу нагороду чемпіонату світу-2022 з важкої атлетики у Боготі.



Каміла Конотоп – бронзова призерка ЧС-2022 / Фото з інстаграму важкоатлетки

На жаль, у поштовху справи склались трішки гірше – 121 кілограм та у підсумку лише 6-те місце.

Каміла стала шостою за сумою двоборства з результатом 223 кілограми. Тріумфаторкою стала місцева важкоатлетка Єнні Альварес – 234 кілограми.

Конотоп стала не єдиною важкоатлеткою, яка представляє Україну на чемпіонаті світу у Колумбії. Ще чотири спортсменки позмагаються за нагороди в різних вагових категоріях: Марія Гангур (64 кілограми), Ірина Деха (81 кілограм), Аліна Марущак (81 кілограм) та Анастасія Манєвська (87 кілограмів).

Головні досягнення Каміли Конотоп