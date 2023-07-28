С тремя новыми рекордами: Камила Конотоп стала абсолютной чемпионкой молодежного Евро

Украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп продемонстрировала невероятные результаты на чемпионате Европы среди молодежи до 23 лет. Нашей спортсменке не было равных на турнире.

В Румынии продолжается чемпионат Европы-2023 по тяжелой атлетике среди юниоров до 20 лет и молодежи до 23 лет. Турнир в Бухаресте украинка Камила Конотоп проводила в статусе абсолютной чемпионки Европы среди взрослых.

Читайте также Пролетели как фанера над Парижем: российские тяжелоатлеты не поедут на Олимпиаду-2024

На молодежном Евро Конотоп соперничала в весовой категории до 59 килограммов. Украинская тяжелоатлетка установила сразу три новых рекорда: в рывке – 107 кг, толчке – 130 кг и сумме двоеборья – 237 кг. Камила превзошла свои достижения на взрослом Евро-2023 в Ереване.

Украинка была первой в рывке, толчке и по сумме двух упражнений, что позволило ей стать абсолютной чемпионкой молодежного чемпионата Европы.

Тяжелая атлетика. Молодежное Евро-2023. Женщины (до 59 кг)

1. Камила Конотоп (Украина): 107 кг (рывок) + 130 кг (толчок) = 237 кг (сумма)

2. Нина Стеркс (Бельгия): 90+120=213 кг

3. Кьяра Пиччино (Италия): 91 + 109 = 200 кг

Сборная Украины на молодежном Евро-2023 завоевала уже 8 медалей. Турнир в Бухаресте продлится до 3 августа.