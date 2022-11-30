Бразилия потеряла еще одного защитника: кто пропустит игру ЧМ-2022 против Камеруна

Сборная Бразилии досрочно пробилась в плей-офф чемпионата мира-2022. "Пентакапеоне" не смогут рассчитывать на троих основных игроков в матче третьего тура группового раунда Мундиаля.

2 декабря Бразилия сыграет против Камеруна. Для "селесао" этот поединок уже не будет иметь турнирного значения, ведь сборная за два тура набрала 6 очков и пробилась в плей-офф Мундиаля в Катаре.

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В последнем матче группового раунда бразильская сборная не сможет рассчитывать на трио своих подопечных. Неймар и Данило будут пропускать второй подряд поединок.

Официальный сайт Федерации футбола Бразилии сообщил. что у звездного Неймара кроме травмы косточки был еще и приступ лихорадки. Однако сейчас все находится под контролем врачей.

Ранее в СМИ была информация, что Неймар в своем восстановлении использует пример , разработанный учеными и докторами на базе космических технологий NASA.

Что касается Алекса Сандро, то у футболиста проблемы с левым бедром. Из-за боли в этом участке левый защитник не смог доиграть матч против Швейцарии (1:0), покинувшего поле на 86-й минуте.

После обследования врачи не дали "добро" на участие в матче против камерунцев.

Матч Камерун – Бразилия состоится 2 декабря в 21:00.