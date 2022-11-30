2 грудня Бразилія зіграє проти Камеруну. Для "селесао" цей поєдинок вже не матиме турнірного значення, адже збірна за два тури набрала 6 очок та пробилась у плей-офф Мундіалю у Катарі.

Варто дізнатись Хто вийшов в 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу 2022 в Катарі

Кадрові втрати більшають

В останньому матчі групового раунду бразильська збірна не зможе розраховувати на тріо своїх підопічних. Неймар та Даніло пропускатимуть вже другий поспіль поєдинок.

Офіційний сайт Федерації футболу Бразилії повідомив. що у зіркового Неймара окрім травми кісточки був ще й напад лихоманки. Однак зараз все перебуває під контролем лікарів.

Раніше у ЗМІ була інформація, що Неймар у своєму відновленні використовує приклад, який розробили вчені та доктори на базі космічних технологій NASA.

Щодо Алекса Сандро, то футболіст має проблеми з лівим стегном. Через біль у цій ділянці лівий захисник не зміг дограти матч проти Швейцарії (1:0), який покинув поле на 86-й хвилині.

Після обстеження лікарі не дали "добро" на участь у матчі проти камерунців.

Важливо! Матч Камерун – Бразилія відбудеться 2 грудня о 21:00.