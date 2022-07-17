Вертолет российского биатлониста сгорел на Камчатке

За штурвалом был известен российский биатлонист Игорь Малиновский. В салоне было еще двое пассажиров.

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Спасатели обнаружили сгоревший вертолет в 13 километрах к югу от вулкана Узон. Вертолет с двумя пассажирами и пилотом выполнял частный рейс. Во время аварии никто не выжил.

Вертолет принадлежит частной компании "Взлет", владельцем которой является отец биатлониста Владимир Малиновский.

Вертолет скрылся в субботу, 16 июля. Известно, что воздушное судно потерпело крушение и сгорело дотла. Все, кто был в салоне, погибли.

Разбитый вертолет уже обнаружили. Малиновский и два пассажира – погибли. Их личности установлены – это Сергей Колесник, директор по развитию цифрового канала Tele2 и бывшая топ-менеджерка "Эльдорадо" и "ЦУМа" Зоя Кайгородова.

Вертолет Robinson RA-07350 выполнял рейс по маршруту село Мильково – Долина гейзеров – кальдера вулкана Узон. В назначенный час пилот не вышел на связь с организацией воздушного движения. Известно, что в качестве туристической группы экипаж Robinson с пассажирами в управлении МЧС не регистрировались.

Кстати говоря. 25-летний Малиновский является пятикратным чемпионом мира среди юниоров.