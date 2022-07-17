Вертоліт російського біатлоніста згорів на Камчатці

За штурвалом був відомий російський біатлоніст Ігор Малиновський. У салоні було ще двоє пасажирів.

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Рятувальники виявили згорілий вертоліт за 13 кілометрів на південь від вулкана Узон. Вертоліт з двома пасажирами та пілотом виконував приватний рейс. Під час аварії ніхто не вижив.

Гвинтокрил належить приватній компанії "Зліт", власником якої є батько біатлоніста Володимир Малиновський.

Вертоліт зник у суботу, 16 липня. Відомо, що повітряне судно зазнало аварії і згоріло вщент. Усі, хто був у салоні –загинули.

Розбитий вертоліт вже знайшли. Малиновський та двоє пасажирів – загинули. Їхні особи встановлено – це Сергій Колесник, директор з розвитку цифрового каналу Tele2 та колишня топменеджерка "Ельдорадо" та "ЦУМу" Зоя Кайгородова.

Вертоліт Robinson RA-07350 виконував рейс за маршрутом село Мількове – Долина гейзерів – кальдера вулкана Узон. У призначений час пілот не вийшов на зв'язок із організацією повітряного руху. Відомо, що як туристична група, екіпаж Robinson з пасажирами в управлінні МНС не реєструвалися.

До речі. 25-річний Малиновський є п’ятиразовим чемпіоном світу серед юніорів.