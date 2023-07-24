Соперником австралийца был 33-летний британец и обладатель появления IBO Макси Хьюз. Боксеры нанесли друг другу рассечение, но провели все 12 раундов. Двое из трех судей отдали победу Камбососа, а один зафиксировал ничью – 114:114, 117:111 и 115:113.

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Камбосос: Мне предстоит большое сражение на стадионе

После победного возвращения австралиец снова заговорил о бое против Василия Ломаченко. Камбосос назвал бой против украинца большим.

Не беспокойтесь за меня. У меня были все пояса в легком весе. Мне предстоит большое сражение на стадионе. Следующим будет бой с Ломаченко. Это настоящее сражение. Он будет более открыто выбрасывать свои удары и будет боксировать. Я этого и хочу, и это большое сражение, на которое я готов. Я получил пояс чемпиона IBO. Я выиграл титул чемпиона мира и добавил его в свою коллекцию. Это не один из четырех самых престижных, но у меня были другие четыре,

– заявил австралийский боксер.

Напомним, что боксеры могли встретиться, когда Камбосос был абсолютным чемпионом мира в легком весе. Однако тогда Ломаченко отказался от поединка из-за начала полномасштабного вторжения России в Украину. Тогда Василий встал на защиту родного города Белгород-Днестровского, ему было не до бокса и поясов.

С того момента изменилось очень многое. Джордж уже в своей первой защите поясов потерял звание абсолютного чемпиона, отдав его Девину Хейни. А в реванше тоже победа была на стороне американца.

Мог Ломаченко стать абсолютом в легком весе. Но судьи зафиксировали спорную победу младшего Хейна и над Василием.

Недавно менеджер украинского боксера рассказал, что Ломаченко ждет того, что Девин позволит ему на реванш. Хотя сам Василий не слишком верит в такое развитие событий и уверен, что американец боится второй раз выходить против него на ринг, ведь в первом бою едва не потерпел поражение, если бы не судьи.