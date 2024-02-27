12 травня 2024 року відбудеться поєдинок між українцем Василем Ломаченком та австралійцем Джорджем Камбососом. Боксери визначать володаря вакантного титулу чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF.

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Камбосос про бій проти Ломаченка

І Ломаченко, і Камбосос вже володіли поясом IBF. Однак, на відміну від Василя, Джордж був абсолютним чемпіоном світу, про що давно мріє українець. Але для того, щоб досягти цієї мети, необхідно починати все з нуля. Австралієць не приховує, що налаштований лише на перемогу.

Лишилося 11 тижнів. Я вже у серйозній формі і з планом на бій. Приходьте 12 травня. Перемога, не інакше,

– написав Камбосос.

Варто знати. Ломаченко в попередньому поєдинку програв американцеві Девіну Хейні в травні 2023 року, так і не зумівши стати абсолютним чемпіоном світу.

Джордж Камбосос боксував із Хейні двічі, обидва рази програв. Саме Девін забрав в австралійця усі чемпіонські пояси.