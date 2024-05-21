37-річний український боксер Олександр Усик назавжди вписав своє ім'я в історію боксу, ставши першим за 25 років абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, а також першим боксером, який об'єднав аж чотири найпрестижніші пояси.

Читайте також Майк Тайсон чи Олександр Усик: Холіфілд назвав найкращого боксера планети

Усман хоче, щоб Усик побився з Нганну

Тепер всі чекають на бій реванш між Усиком та Тайсоном Ф'юрі, у якого українець відібрав пояс WBC. Утім, зірка UFC Камару Усман хотів би побачити суперником Олександра зовсім іншого бійця.

Можливо, це божевілля, але я хотів би побачити бій Усика проти Нганну. Так, Усик провчив усіх попередніх суперників, але Френсіс є найбільшим панчером. Хочу побачити, як Усик зможе зламати такого хлопця,

– сказав Усман.

Нагадаємо, у ніч з 18 на 19 травня Олександр Усик роздільним рішенням суддів переміг британця Тайсона Ф'юрі в поєдинку за всі пояси надважкої ваги. "Циганський король" жадає реваншу, на який українець відповів згодою.

Нганну, який є колишнім чемпіоном UFC, двічі виходив у боксерський ринг і двічі програв – спочатку Тайсону Ф'юрі роздільним рішенням суддів, а згодом нокаутом Ентоні Джошуа.