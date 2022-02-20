Представители черниговской Десны пытались оспорить переход Калитвинцева в Александрию. Свое мнение они аргументировали тем, что игрок самостоятельно покинул команду, хотя у него еще оставалось действующее соглашение. И даже подали жалобу в Палату споров.

"Ситуация до сих пор не закрыта до конца. Главное, что все разрешилось с моей заявкой и мне разрешили играть за Александрию. Остались только финансовые вопросы, но это уже в процессе. Больше ничего не могу сказать. Будет решение – люди этим занимаются, все бумаги лежат где только можно", – рассказал Калитвинцев.

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Футболист также рассказал и о задолженности, которая есть перед ним у Десны.

"Задолжали зарплату за три месяца и подписной бонус. Я не буду называть точную сумму, но задолжали достаточно – примерно 50 – 60 тысяч долларов", – рассказал Калитвинцев.

По его словам, у Десны есть задолженности перед другими футболистами. Некоторым не платили по четыре – пять месяцев. И только перед вылетом на сборы в Турцию заплатили за два месяца.

При этом во время зимнего трансферного окна Десну покинуло немало футболистов. Кроме Калитвинцева, из команды ушли Филипп Будковский (Полесье), Егор Картушов (Металлист), Владлен Юрченко (Рига), Андрей Тотовицкий (Колос).