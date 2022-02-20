Представники чернігівської Десни намагалися оскаржити перехід Калітвінцева до Олександрії. Свою думку вони аргументували тим, що гравець самостійно покинув команду, хоча в нього ще залишалася чинна угода. І навіть подали скаргу до Палати спорів.

"Ситуація досі не закрита до кінця. Головне, що все вирішилося з моєю заявкою і мені дозволили грати за Олександрію. Залишилися лише фінансові питання, але це вже у процесі. Більше нічого не можу сказати. Буде рішення – люди цим займаються, всі папери лежать де тільки можна", – розповів Калітвінцев.

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Футболіст також розповів і про заборгованість, яка є перед ним у Десни.

"Заборгували зарплату за три місяці та підписний бонус. Я не називатиму точну суму, але заборгували достатньо – приблизно 50 – 60 тисяч доларів", – розповів Калітвінцев.

За його словами, в Десни є заборгованості перед іншими футболістами. Декому не платили по чотири – п'ять місяців. І лише перед вильотом на збори в Туреччину заплатили за два місяці.

При цьому що під час зимового трансферного вікна Десну покинуло чимало футболістів. Окрім Калітвінцева, з команди пішли Пилип Будківський (Полісся), Єгор Картушов (Металіст), Владлен Юрченко (Рига), Андрій Тотовицький (Колос).