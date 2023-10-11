Следующая остановка – четвертьфинал: Калинина обыграла экс-вторую "нейтральную" ракетку мира

В среду, 11 октября, Ангелина Калинина провела свой второй матч на турнире в Чжэнчжоу. Соперницей второй ракетки Украины стала Вера Звонарева.

Вера Звонарева – Ангелина Калинина (Украина) 0:2 (5:7, 1:6)

Теннисистки в третий раз встречались между собой. После матча в Китае счет стал 2:1 в пользу украинки, пишет 24 Канал.

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В первом сете бывшая вторая ракетка мира и двукратная финалистка турниров Grand Slam в одиночном разряде серьезно сопротивлялась Ангелине Калининой. В первых 10 геймах соперницы уверенно брали свою подачу, и только у двух из них были брейк-поинты. Однако при счете 5:5 украинка смогла навязать борьбу на приеме и с четвертой попытки совершила брейк, после этого не оставив шансов при подаче на сет.

Во второй партии уже все было гораздо спокойнее. Ангелина однажды отдала гейм на своей подаче, а остальные в сете оставила за собой и разгромно победила со счетом 6:1.

Всего теннисистки провели на корте 1 час 36 минут. Уроженка Новой Каховки не совершила ни одного эйса при 2 двойных ошибках, реализовала 5 из 10 брейк-поинтов и выиграла 8 из 9 геймов на своей подаче.

Следующей соперницей Калининой станет победительница пары Чжэн – Саккари.

. На турнире в Чжэнчжоу также продолжает свои выступления Леся Цуренко. В матче 1/8 финала она сыграет против первой ракетки Хорватии Донны Векич. Встреча состоится 11 октября, начало – не раньше 15:00.